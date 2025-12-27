Американските удари в Нигерия бяха насочени срещу "Ислямска държава", твърди местното правителство

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Американските въздушни удари по Нигерия в четвъртък бяха насочени срещу бойци на терористичната организация "Ислямска държава" (ИД), дошли от Сахел, за да си сътрудничат с местната джихадистка групировка "Лакурава" и с престъпни банди, заяви днес пред Франс прес нигерийското правителство.

"ИД намери начин да дойде от Сахел, за да помогне на "Лакурава" и на бандитите, като им достави оборудване", каза Даниел Бвала – говорител на нигерийския президент Бола Тинубу, предава БТА.

Вашингтон и Абуджа по-рано бяха обявили, че атакуват бойци свързани с ИД, но не предоставиха детайли за въоръжените групировки, които са взели под прицел.

Джихадистите, свързани с ИД, са активни също в съседен Нигер, както и в Буркина Фасо и Мали.