ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Съветът за сигурност на ООН ще заседава заради Сом...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21987683 www.24chasa.bg

Зеленски е в САЩ за разговори с Тръмп

1140
Тръмп и Зеленски при един от разговорите си. КАДЪР: АРХИВ

Украинският президент Володимир Зеленски пристигна днес в Съединените щати, където се очаква да се срещне с американския президент Доналд Тръмп, предаде украинската новинарска агенция Укринформ, цитирана от БТА.

Кореспондент й съобщава, че двустранните разговори са насрочени за днес по обяд местно време и ще се проведат в частната резиденция на Тръмп "Мар-а-лаго" в щата Флорида.

В преговорите, освен Доналд Тръмп, се очаква да участват още американският специален пратеник Стив Уиткоф и зетят и съветник на Тръмп Джаред Къшнър.

Очаква се Зеленски да обсъди с Тръмп въпроси, свързани с прекратяването на войната в Украйна, гаранциите за сигурност и икономическото сътрудничество.

Зеленски каза, че ще обсъди с Тръмп всички въпроси от мирния план на САЩ за Украйна от 20 точки, по които има разногласия.

Тръмп и Зеленски при един от разговорите си. КАДЪР: АРХИВ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Спокойно с еврото в джоба, какво да правим (Видео)