Русия е против независимост на Тайван под каквато и да е форма

Русия е против независимост на Тайван под каквато и да било форма и смята острова за неделима част от Китай. Това каза в интервю за ТАСС ръководителят на дипломацията на Москва Сергей Лавров, съобщава БТА.

"Принципното становище на Русия по тайванския въпрос е добре известно – то е неизменно и нееднократно е потвърждавано на високо равнище. Москва признава Тайван за неделима част от Китай и е против независимостта на острова под каквато и да било форма", посочи руският външен министър.

В друг акцент от интервюто той призова Япония да обмисли внимателно поетия от нея по думите му "курс към милитаризация".