Арести в Париж заради запалени фойерверки край Айфеловата кула

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Десетки хора бяха задържани, след като хвърляха димки и пиротехнически изделия в центъра на Париж, съобщиха френски медии, цитирани от ДПА.

Както се твърди, групата е била арестувана на известния площад "Трокадеро", близо до Айфеловата кула във френската столица.

По данни на телевизия БФМ служителите на реда се намесили, след като фойерверките били забелязани на кадри от охранителни камери. Както се съобщава, около 40 души са задържани.

По данни на вестник "Паризиен" никой не е пострадал при случилото се, уточнява БТА.

Полицията е започнала разследване, съобщи БФМТВ.