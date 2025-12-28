ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Хаос по гръцките магистрали, 5000 трактора блокира...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21987738 www.24chasa.bg

Съветът за сигурност на ООН ще заседава заради Сомалиленд

1884
Сградата на ООН в Ню Йорк Снимка: pixabay

Съветът за сигурност на ООН ще се събере на извънредна среща утре заради спорното признаване от Израел на Сомалиленд за независима държава, предаде ДПА.

Преди заседанието 21 мюсюлмански страни излязоха късно снощи с обща декларация, в която предупредиха, че израелското решение "ще има тежки последици за мира и сигурността в Африканския рог и региона на Червено море като цяло".

Сомалиленд, преобладаващо мюсюлмански район в Северна Сомалия, с население от няколко милиона души, се изявява на международната сцена като фактически самостоятелно образувание от повече от 30 години.

В петък Израел стана първата страна в света, признала отцепилата се територия за независима, с което си навлече осъждания от сомалийското правителство и регионални партньори, припомня БТА.

До решението се стигна само броени дни преди Сомалия да поеме ротационното председателство на Съвета за сигурност на ООН, отбелязва ДПА.

В съвместната декларация, публикувана от Катар, се казва, че 21 страни "ясно и недвусмислено се противопоставят на израелския ход, представляващ тежко погазване на принципите на международното право".

В изявлението се осъждат и "опитите за принудително изселване на палестинския народ от земите му". Последното бе включено в позицията в контекста на появили се съобщения, че признаването е свързано с усилията за преместване на палестинците от Газа.

Външният министър на Сомалиленд Абдирахман Дахир Адам каза вчера пред израелската телевизия "Канал 12", че решението няма нищо общо с конфликта в Газа.

Според канцеларията на израелския премиер Бенямин Нетаняху признаването е направено "в духа на Авраамовите споразумения", по силата на които няколко арабски страни признаха независимостта на Израел.

Вестник "Таймс ъф Израел" отбеляза, че Обединените арабски емирства, Бахрейн и Мароко – които са част от Авраамовите споразумения – не са сред подписалите съвместната декларация за признаването на Сомалиленд.

Сградата на ООН в Ню Йорк Снимка: pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Спокойно с еврото в джоба, какво да правим (Видео)