Държавна субсидия от 30% за електрически коли в Гърция

Възможността за придобиване на електрически автомобил в Гърция със значителна финансова подкрепа от държавата е отново отворена. Програмата „Карам електрически – 3-ти цикъл" е удължена с три месеца, до 31 март 2026 г., според съобщение на Министерството на инфраструктурата и транспорта. Програмата е отворена за физически лица, самонаети професионалисти и компании от всякакъв мащаб.

Българи също могат да се възползват от програмата.

Удължаването позволява придобиване на електрически автомобил – чрез покупка или лизинг. Субсидията покрива 30% от стойността на електрическото превозно средство с максимален размер 9000 евро. Целта е да се използва напълно наличният бюджет, възлизащ на 57 милиона евро. Субсидията се прилага както за директна покупка, така и за дългосрочен лизинг на нови електрически превозни средства.

Това решение на правителството е част от по-широката стратегия за декарбонизация на транспорта и намаляване на зависимостта от изкопаеми горива в Гърция.

Допълнителни бонуси са предвидени за многодетни семейства, хора с увреждания, млади хора до 29 години, които получават допълнителни 1 000 евро към субсидията за закупуване на първия им електромобил. Ако кандидатът реши да изведе от експлоатация стар автомобил (първа регистрация преди определена дата), той получава допълнителен бонус от 2 000 евро. Физическите лица могат да получат субсидия до 500 евро за покупка и инсталиране на „интелигентно" зарядно устройство у дома.

За таксиметрови шофьори и фирми с автопаркове бонусите са още по-значителни. Програмата „Зелени таксита" може да осигури подкрепа до 22 500 евро при задължително бракуване на старото такси. Фирмите могат да закупят до 20 превозни средства (или повече за островни региони), като бонусът за бракуване се прилага за всяко отделно превозно средство.

Процесът се извършва изцяло по електронен път чрез официалната платформа на програмата.