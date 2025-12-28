Украински министър: През 2025 г. Европа се събуди за сигурността си

"Като правим обобщение на тази година, трябва да отбележим пробуждането на Европа. Европейските сили бяха принудени да преосмислят ролята си и отговорността си за сигурността и благоденствието на континента", заяви във "Фейсбук" украинският външен министър Андрий Сибига, цитиран от Укринформ.

Сибига отбеляза, че Украйна от дълго време се опитва да убеди европейските си партньори, че с оглед на екзистенциалната заплаха, идваща от Русия, е необходимо ново ниво на мобилизация: дипломатическа, политическа, икономическа и в сферата на отбранителната индустрия.

"Пробуждането на европейските отбранителни индустрии и на военно-политическите кръгове започна през минали години, но 2025 стана настина повратна и решаваща година. Това се дължи на набор от фактори, включително на промяна в политиката на САЩ, нова степен на провокации и хибридни заплахи от Руската федерация и систематична работа с европейските правителства", изтъкна външният министър.

Украйна приветства работата по засилване на независимостта на Европа, на нейната стратегическа автономия и самодостатъчност, каза още Сибига. Според украинския министър ключово е било решението да се увеличат разходите за отбрана до 5%, за което бе взето решение на срещата на върха на НАТО в Хага.