Бум в гръцката търговия, Коледният оборот за 2025 г. удари 4,5 милиарда евро

Пазарните анализи в Гърция прогнозират оборот от 4,5 милиарда евро, въпреки инфлационните предизвикателства през изминалата година. Магазините в цялата страна са отворени днес, за да дадат възможност на потребителите да финализират покупките си.

Президентът на Търговско-промишлената камара на Пирея (ECCI), Василис Коркидис, потвърди, че въпреки несигурността, пазарът се е стабилизирал. Прогнозите за 2025 г. сочат увеличение на потребителските разходи с 2,5% до 5%. Този ръст обаче се дължи основно на инфлационния натиск през годината, а не толкова на увеличен обем на продажбите. Коркидис уточни, че терминът „коледен пазар" включва както общите продажби на дребно за целия декември, така и приходите от традиционните коледни базари и туристически потоци.

Анализаторите очакват следващите няколко дни да бъдат решаващи за окончателната равносметка на празничния сезон. Декември представлява приблизително 6% от годишния оборот на дребно. Месецът е пиков за продажбите на храни, напитки, подаръци, облекло, играчки и електроника. Това са стоки с висок интензитет на транзакциите, свързани пряко с Коледа и Нова година.

Анализът на Търговско-промишлената камара на Пирея (ECCI) за миналогодишния период дава ясна представа за структурата на празничния пазар в Гърция. По-конкретно, оборотът на дребно през декември 2024 г. варира в рамките на 4,3 милиарда евро и, както винаги, се отнася до вътрешното потребление на храни, горива, автомобили, дрехи, електрически стоки и др. Търговията на едро възлиза на 13 милиарда евро през декември 2024 г. и освен дистрибуцията на продукти, промишлени стоки и суровини, включва и износ на стойност 4,1 милиарда евро. Храните и напитките поглъщат повече от 1/3 от празничните разходи за маси и подаръци. Подаръците с висока стойност, като бижута, повишават средния брой покупки, докато дрехите и обувките остават основен предпочитан избор с по-целенасочени покупки.

С края на празниците вниманието на пазара се измества към следващата възможност за увеличени продажби.

Очаква се зимните разпродажби за 2026 г. да започнат в понеделник, 12 януари, и да продължат до края на февруари, предлагайки възможности за пазаруване на дрехи, обувки, електроника и други артикули. Търговците се надяват, че зимните разпродажби ще поддържат ликвидността на пазара след високия интензитет на декемврийските покупки. Потребителите се съветват да следят за етикети, показващи старата и новата цена, за да се уверят в реалния размер на отстъпката.