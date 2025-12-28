Хибридите – три пъти по-смъртоносни от бензиновите коли

Експерти по пътна безопасност призоваха за разследване, след като данни показаха, че хибридните автомобили са значително по-рискови при пътни инциденти. Според анализ на статистика от британското Министерство на транспорта, шофьорите на хибриди са три пъти по-склонни да загинат при катастрофа в сравнение с водачите на бензинови автомобили, пише "Дейли мейл".

През изминалата година 122 души са загинали при катастрофи с хибридни коли, срещу 777 жертви при инциденти с бензинови автомобили. Въпреки по-високия абсолютен брой при бензиновите коли, те са почти 20 пъти повече на британските пътища.

На този фон статистиката показва, че хибридните автомобили участват в пропорционално повече фатални катастрофи, което поражда сериозни въпроси за тяхната безопасност и необходимостта от допълнително разследване.

Според експерти по-високият брой на фаталните инциденти с хибридни автомобили може да се обясни с комбинацията от бензинов двигател, батерии и електромотори, която прави тези превозни средства по-трудни за управление и по-податливи на пожари.

От изследователската организация RAC Foundation призоваха за създаването на „специализирано звено за разследване", което да анализира тенденцията. „Крайно време е да разполагаме със специализиран ресурс, който да се занимава с рисковете за пътната безопасност", заяви директорът на фондацията Стив Гудинг.

Като възможен фактор се посочват и батериите на хибридните автомобили. Те могат да бъдат повредени от високата температура на двигателя с вътрешно горене, което увеличава риска от възпламеняване. Освен това високото електрическо напрежение в системите на автомобила създава допълнителна опасност за пътниците при катастрофи.

Пожарите при хибридни автомобили изискват специална подготовка и оборудване за екипите за първа помощ, тъй като се различават от стандартните автомобилни пожари и крият риск от отделяне на токсични газове.

Някои специалисти обръщат внимание и на факта, че хибридните автомобили често изминават голям брой километри, особено когато се използват като таксита заради по-ниския разход на гориво. С напредването на възрастта на автомобила обаче батериите се износват, ефективността намалява и рисковете нарастват.