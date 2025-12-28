Взривове отекват в Одеса заради атака с дронове

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Взривове отекват в Одеса в резултат на атака с дронове от акваторията на Черно море, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в "Телеграм".

Дроновете са насочени по посока към пристанището, информират местните "Телеграм" канали.

Въздушната тревога бе обявена в 08:58 ч.

Опасността от нови атаки с дронове остава.

Регионалните власти призова жителите да се укрият в бомбоубежищата.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.