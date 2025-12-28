Хаос по гръцките магистрали, 5000 трактора блокират 54 ключови точки

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Днес, 28 декември, се провежда голяма общонационална среща на представителите на 18 фермерски блока в Гърция. Те настояват за спешна среща с правителството преди Нова година за решаване на проблемите със забавените субсидии и високите производствени разходи.

Фермерите обмислят преминаване към безсрочно затваряне на границите с България и основните магистрали, ако исканията им не бъдат чути. Очаква се протестите да ескалират именно в периода 29 декември – 1 януари.

По данни на местни медии, в страната са разположени над 5000 трактора на общо 54 ключови точки. Тракторите отново са изкарани на платното, като полицията се опитва да отклонява трафика по обходни маршрути.

Пътуването през следващите дни остава рисково и са възможни значителни закъснения. Обикновено блокадите са най-интензивни в следобедните часове.

На ГКПП Кулата – Промахон продължават периодичните символични блокади. Фермерите пропускат леки автомобили и автобуси, но движението на товарни камиони е силно затруднено и често спирано за интервали от 2 до 4 часа. Опашката от камиони на изход от България е значителна.

На ГКПП Илинден – Ексохи ситуацията е сходна – има струпване на земеделска техника в непосредствена близост до пункта. Преминаването на тежкотоварни превозни средства е ограничено.

Останалите пунктове: ГКПП „Маказа", „Златоград" и „Ивайловград" работят нормално за леки коли и микробуси, но на „Маказа" трафикът е по-интензивен поради пренасочване на пътуващи.

Блокади във вътрешността на Гърция има на магистрала Атина – Солун. Ключовият пътен възел Никея (близо до Лариса) и участъкът при Малгара са под частична блокада. Тракторите заемат част от платната, което води до сериозни задръствания. На Егнатия Одос има протестни огнища близо до Кавала и Александруполис, които могат да доведат до внезапни спирания на трафика.

Пътуването към и през Гърция през следващите няколко дни е крайно непрепоръчително, освен ако не е наложително. Препоръките към пътуващите са да се зареди автомобила с достатъчно гориво, вода и храна, в случай на продължително чакане на границата.