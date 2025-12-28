КМГ: Си Дзинпин подписа укази за обнародване и отмяна на някои закони

На 27 декември китайският председател Си Дзинпин подписа няколко указа за обнародването на Закона за рибарството, Закона за безопасността на опасните химически вещества, Закона за гражданската авиация, Закона за държавния стандартен говорим и писмен език, Закона за външната търговия и за отмяна на Закона за селските и градските предприятия и Решението на Постоянния комитет на Общокитайското събрание на народните представители относно приложението на временните разпоредби за данъци като данъка върху добавената стойност, потребителския данък и данъка върху бизнеса за предприятия с чуждестранен капитал и чуждестранни предприятия", съобщи Китайската медийна група.
