КМГ: МВнР на Китай приветства споразумението за примирие между Камбоджа и Тайланд

КМГ

Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Китай приветства подписването на съвместното заявление за примирие между Камбоджа и Тайланд, което показва, че диалогът и преговорите са реален и ефективен начин за разрешаване на сложни спорове, заяви вчера говорител на Външно министерство, цитиран от Китайската медийна група.

По думите му, Китай, АСЕАН и международната общност също са положили общи усилия в този процес.

„Китай е готов да продължи да предоставя платформи и да създава условия за по-широка и конкретна комуникация между Камбоджа и Тайланд. Външният министър Уан И ще проведе срещи в Юннан с камбоджанския вицепремиер и министър на външните работи Прак Сокпон и на тайландския външен министър Сихасак Пхуангкеткео. Срещите ще се състоят на 28 и 29 декември, като в тях ще участват и военни представители на трите страни", съобщи говорителят.

„Китай ще играе конструктивна роля за укрепване на примирието, възстановяване на двустранните отношения, изграждане на политическо доверие и поддържане на мира в региона", добави той.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

