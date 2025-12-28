Русия е унищожила 25 украински дрона

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Руските средства за противовъздушна отбрана унищожиха тази нощ 25 украински дрона над региони на Русия, заяви днес руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС.

"През изминалата нощ дежурните средства за противовъздушна отбрана унищожиха 25 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип: 12 - над територията на Самарска област, по 3 - над териториите на Белгородска, Курска и Саратовска област, по 2 - над териториите на Волгоградска и Ростовска област", се казва в изявление на руското военно ведомство.