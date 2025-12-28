ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Украйна e свалила 30 от 48 дрона, изстреляни от Русия тази нощ

Руските дронове ежедневно атакуват градове в Украйна. СНИМКА: Пиксабей

Силите за противовъздушна отбрана неутрализираха 30 от 48 дрона, с които Русия атакува Украйна тази нощ, заяви днес в "Телеграм" украинските военновъздушни сили, цитирани от украинската новинарска агенция Укринформ.

Съобщава се, че въздушната атака е била отблъсната от силите за противовъздушна отбрана, от силите за радиоелектронна борба, от безпилотни системи и мобилни огневи групи на украинските въоръжени сили.

Укринформ съобщава още, че за изминалия ден в Херсонска област руските сили са поразили критична и обществена инфраструктура и жилищни райони, при което са били ранени четирима души, обобщава БТА.

