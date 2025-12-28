"Сънди таймс": Руски подводници тайно картографират подводна инфраструктура

Вестник "Сънди таймс" излезе с публикация, която съдържа разсекретена информация, че руска подводница е следвала руски шпионски кораб в британски води.

Руски подводници тайно се разполагат редом с най-известния шпионски кораб на Москва, за да картографират критична подводна инфраструктура около Великобритания, което поражда опасения от потенциален саботаж, пише "Сънди таймс". Източници от отбраната на Обединеното кралство са посочили, че през ноември миналата година подводница е следила "Янтар", руски кораб, официално описан като изследователски кораб, докато е наблюдавал газопровод, свързващ Великобритания и Ирландия.

Не е известно дали ескортът е бил една от специално построените саботажни подводници на Русия. В отговор Кралският флот е проследил "Янтар" с една от собствените си подводници.

Наскоро разсекретено изображение беше публикувано от "Сънди таймс", което показва подводницата на флота и противолодъчния хеликоптер Merlin Mk2 по време на инцидента в Ирландско море. Смята се, че това е една от няколкото операции, при които руски подводници тайно са придружавали "Янтар" във води близо до Британските острови.

Миналата седмица началникът на Кралския флот генерал Гуин Дженкинс предупреди, че Русия подновява инвестициите си в елитната си дивизия за дълбоководни подводници, което дава на Москва възможност за саботажни действия срещу Обединеното кралство и неговите западни съюзници.

Преди инцидента през ноември 2024 г. "Янтар" е бил поставен под строго наблюдение, след като е напуснал руския Колски полуостров, отплавал е към Норвегия, преминал е Ламанша и е влязъл в Ирландско море към остров Ман, съобщава БНР.