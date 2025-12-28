Ким Чен Ун: Северна Корея просперира заради ентусиазма на народа си

Севернокорейският лидер Ким Чен Ун е участвал на церемония по повод годишнината от обнародването на социалистическата Конституция на страната преди повече от половин век, предаде Йонхап.

По данни на севернокорейската новинарска агенция КЦТА вчера в официалната държавна сграда "Мансуде" в Пхенян се е състояла тържествена церемония по издигане на националния флаг и полагане на клетва по случай Деня на конституцията, на която е присъствал и Ким. Конституцията на страната е приета през 1972 година.

По време на церемонията Ким е произнесъл тържествена клетва, последвана от участниците, които са заявили, че ще се "посветят на каузата, като останат винаги верни на усилията за благоденствието на народа и растежа и развитието на държавата", посочва КЦТА.

Лидерът е отличил личностите, допринесли за развитието на Северна Корея в много области, като е заявил, че благодарение на техния принос тази година ще остане в историята като "период на голям поврат, който ще бъде специално вписан в историята на развитието" на Северна Корея.

"Страната просперира, а нашата кауза се развива динамично без нито миг застой, благодарение на известните и безименни патриоти, които с усърден и искрен труд се отдават на задълженията си по работните си места и постове", е заявил Ким, цитиран от агенцията.

Той е подчертал, че правителството "твърдо вярва и разчита единствено на високия патриотичен ентусиазъм на народа в историческата борба за цялостното развитие на развитието на социализма", и е изразил надежда, че отличените личности ще продължат "достойно да изпълняват ролята си на гласът и посоката на времето".