Почина кинолегендата Бриджит Бардо, която отказа да остарее на екрана

На 91 години почина легендарната актриса, певица и манекенка Бриджит Бардо, предадоха световните агенции.

Бардо е един от секссимволите на киното между 50-те и 70-те години на миналия век, по-късно става активист за правата на животните

Родена е на 28 септември 1934 г. в Париж. На 15-годишна възраст се появява на корицата на популярното модно списание на Elle (1950 г.) и е забелязана от кинорежисьора Роже Вадим.

Актьорската ѝ кариера започва през 1952 г., участва в 16 комедии, но световна известност ѝ носи участието в лентата „И Бог създаде жената“ (1956 г.)

Участва и във „Вива Мария“, „Личен живот“, Папараци“, „Бабет отива на война“ и др. Снимала се е в близо 50 филма, има записани и над 60 песни.

През 1973 г. – малко преди да навърши 40 г., Бардо се оттегля от развлекателната индустрия с мотива, че „не иска да остарява на екрана“. След това се утвърждава като активист за правата на животните.

Носител е на Ордена на Почетния легион през 1985 г., но самата тя отказва да го приеме.

Бриджит Бардо има четири брака и 4 опита за самоубийство.

Има само едно дете – Никола Бенуа Шарие (роден 1960 г.) от втория ѝ съпруг Жак Шарие. Актрисата доброволно се отказва от попечителство над сина си и отстъпва родителските права на бащата.

Приживе тя поиска да бъде погребана във вилата ѝ в Сен Тропе до домашните ѝ любимци.

„Фондация Брижит Бардо съобщава с огромна тъга за кончината на своята основателка и председателка, Брижит Бардо, световноизвестна актриса и певица, която избра да се откаже от престижната си кариера, за да посвети живота и енергията си на защитата на животните и на своята фондация", се посочва в съобщението, изпратено до АФП, без да се уточнява денят или мястото на смъртта.

Бардо се оттегли от киното преди повече от петдесет години, оставяйки след себе си около петдесет филма.

Бардо и връзката й с България

В офиса на австрийската организация за защита на животните „Четири лапи" започват да се получават писма от хора от целия свят, които настояват да се направи нещо по повод мъченията, на които са подложени танцуващите мечки у нас. В края на 90-те години е подписано споразумение между Министерство на околната среда и водите и „Четири лапи" за създаването на „Парк за реадаптация на танцуващи мечки" в полите на Рила, над Белица, като по този начин е сложено началото на най-мащабния проект за защита на мечките не само у нас, но и в цяла Европа.

През 2000 г. към проекта се присъединява и фондацията на Бриджит Бардо. Заедно с „Четири лапи", двете организации поемат изцяло издръжката на новия парк. Една по една танцуващите мечки биват настанявани в парка, като предишните им собственици получават обезщетение, с което да могат да започнат нов живот.

Първите три спасени мечки са Калинка, Малинка и Стефчо, които са докарани от разградското с. Гецово. Те са настанени в новоизградените 3 сектора на площ от 11 декара.

Първоначалната идея на природозащитниците е спасените мечки да се реадаптират към естествената си среда и след престой в парка да бъдат пускани в дивата природа. За съжаление това се оказва невъзможно, тъй като всяка танцуваща мечка е отделена от майка си още в съвсем ранна възраст и няма дори елементарни умения за оцеляване в планината.

Тези умения не могат да бъдат придобити в по-късна възраст. Това налага и промени в концепцията за проекта – всички танцуващи мечки трябва да останат до края на живота си в парка. През 2004 г. е официално открито разширението и площта му е увеличена до 120 декара, които са разпределени в 7 сектора. Изграден е и нов модерен информационен център, където посетителите могат да се запознаят с историята на танцуващите мечки и мечкадарството. Също така е оборудвано и медицинско помещение, в което всяка година се извършват медицински прегледи и лечение на обитателите на парка.

През 2007 г. са спасени и последните три български танцуващи мечки Мишо, Мима и Светла. Благодарение на усилията на Министерство на околната среда и водите и две от най-големите организации за защита на животните в света, е сложен край на едно срамно за страната ни явление. През 2009 г. в Белица са приютени и последните три танцуващи мечки от съседна Сърбия, а през лятото на тази година пристига и най-новият обитател на парка – мечето Монти, което „Четири лапи" спасява от частен хотел близо до Русе.

Брижит Бардо и престоя й в болница

Легендарната актриса прекара близо три седмици под непрекъснато лекарско наблюдение заради рязко влошаване на здравето.

Според източници от обкръжението ѝ последната хоспитализация е дошла само седмици след предишен кратък престой, предизвикан от силен задух и отпадналост. Диагнозата й остана тайна.