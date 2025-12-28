Партиите в Тайланд обявиха кандидатите си за премиер преди изборите

На 8 февруари тайландците ще гласуват както за нов парламент, така и на референдум дали страната да изработи нова конституция - идея, подкрепяна от прогресивните партии, които критикуват силното влияние на бюрокрацията и властта в страната, която не се избира пряко от народа, съобщи Асошиейтед прес.

Тайландският премиер Анутин Чарнвиракул разпусна парламента по-рано този месец, след като опозицията се готвеше за вот на недоверие. Целта му е формацията му Тайландска партия на гордостта - Бумджайтай да засили позициите си в долната камара на парламента.

Основният сблъсък на изборите ще бъде между консервативната партия на Анутин и прогресивната Тайландска народна партия, която спечели най-много места през 2023 г., но беше възпрепятствана от консерваторите да състави правителство. Третият ключов играч е популистката "За тайландците", зад която стои бившият премиер и милиардер Таксин Шинаватра, макар той да е в затвора.

Анутин е на власт от едва три месеца, след като предшественичката му, дъщерята на Таксин - Паетонгтарн Шинаватра, която беше отстранена от длъжност заради изтекъл телефонен разговор с бившия камбоджански лидер Хун Сен във връзка с ескалиращия граничен спор между двете страни.

Кабинетът на Анутин загуби част от подкрепата заради тежки наводнения и корупционни скандали, но националистическият му тон в ескалиращия граничен конфликт с Камбоджа укрепи позициите му сред част от избирателите.

Днес 52 партии представиха кандидатите си. Тайландската партия на гордостта - Бумджайтай ще издигне Анутин и ветерана дипломат и външен министър Сихасак Пуанкеткео като резервен вариант. Тайландската народна партия обаче обвини Анутин в "нарушено доверие" относно конституционната реформа и заяви, че няма да подкрепи нито един от двамата.

Лидерът ѝ Натапонг Руенгпанявут, основен кандидат за премиер, продължава да настоява за амнистия на политически затворници, включително осъдените по строгия закон срещу критика на монархията - позиция, която рязко се разминава с кралската власт.

Партия "За тайландците" ще издигне 46-годишния Йодчанан Вонгсават като водещ кандидат за премиер.