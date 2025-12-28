Партиите в Тайланд обявиха кандидатите си за премиер преди изборите

На 8 февруари тайландците ще гласуват както за нов парламент, така и на референдум дали страната да изработи нова конституция - идея, подкрепяна от прогресивните партии, които критикуват силното влияние на бюрокрацията и властта в страната, която не се избира пряко от народа, съобщи Асошиейтед прес.
Тайландският премиер Анутин Чарнвиракул разпусна парламента по-рано този месец, след като опозицията се готвеше за вот на недоверие. Целта му е формацията му Тайландска партия на гордостта - Бумджайтай да засили позициите си в долната камара на парламента.
Основният сблъсък на изборите ще бъде между консервативната партия на Анутин и прогресивната Тайландска народна партия, която спечели най-много места през 2023 г., но беше възпрепятствана от консерваторите да състави правителство. Третият ключов играч е популистката "За тайландците", зад която стои бившият премиер и милиардер Таксин Шинаватра, макар той да е в затвора.
Анутин е на власт от едва три месеца, след като предшественичката му, дъщерята на Таксин - Паетонгтарн Шинаватра, която беше отстранена от длъжност заради изтекъл телефонен разговор с бившия камбоджански лидер Хун Сен във връзка с ескалиращия граничен спор между двете страни.
Кабинетът на Анутин загуби част от подкрепата заради тежки наводнения и корупционни скандали, но националистическият му тон в ескалиращия граничен конфликт с Камбоджа укрепи позициите му сред част от избирателите.
Днес 52 партии представиха кандидатите си. Тайландската партия на гордостта - Бумджайтай ще издигне Анутин и ветерана дипломат и външен министър Сихасак Пуанкеткео като резервен вариант. Тайландската народна партия обаче обвини Анутин в "нарушено доверие" относно конституционната реформа и заяви, че няма да подкрепи нито един от двамата.
Лидерът ѝ Натапонг Руенгпанявут, основен кандидат за премиер, продължава да настоява за амнистия на политически затворници, включително осъдените по строгия закон срещу критика на монархията - позиция, която рязко се разминава с кралската власт.
Партия "За тайландците" ще издигне 46-годишния Йодчанан Вонгсават като водещ кандидат за премиер.