Шефът на украинското разузнаване: През февруари ще се появи "прозорец" за мирно споразумение

Шефът на украинското разузнаване Кирило Буданов. СНИМКА: ТЕЛЕГРАМ НА БУДАНОВ

Шефът на Главното разузнавателно управление (ГРУ) на украинското Министерство на отбраната Кирило Буданов заяви, че февруари 2026 г. може да бъде най-благоприятното време за постигане на мир. В интервю за „Суспилна" той повтори прогнозата си, направена през ноември по Канал 24, когато посочи, че „прозорецът" за мирно споразумение "ще се отвори в началото или средата на февруари 2026 г."

На въпроса защо този период ще е толкова благоприятен, Буданов обясни, че това е свързано с характера на военните операции, отоплителния сезон и други фактори.

„Този ​​период може да бъде най-благоприятният както за Русия, така и за Украйна за постигане на каквито и да е резултати - отбеляза той. - Това се дължи на военната активност, отоплителния сезон и много други обстоятелства. Просто споделям заключението си."

