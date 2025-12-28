Шефът на украинското разузнаване: През февруари ще се появи "прозорец" за мирно споразумение

Шефът на Главното разузнавателно управление (ГРУ) на украинското Министерство на отбраната Кирило Буданов заяви, че февруари 2026 г. може да бъде най-благоприятното време за постигане на мир. В интервю за „Суспилна" той повтори прогнозата си, направена през ноември по Канал 24, когато посочи, че „прозорецът" за мирно споразумение "ще се отвори в началото или средата на февруари 2026 г."

На въпроса защо този период ще е толкова благоприятен, Буданов обясни, че това е свързано с характера на военните операции, отоплителния сезон и други фактори.

„Този ​​период може да бъде най-благоприятният както за Русия, така и за Украйна за постигане на каквито и да е резултати - отбеляза той. - Това се дължи на военната активност, отоплителния сезон и много други обстоятелства. Просто споделям заключението си."