Забраняват варенето на живи омари в Англия

В Англия варенето на живи или в съзнание омари ще бъде забранено като част от правителствена стратегия за подобряване на хуманното отношение към животните. Министри от правителството казват, че "варенето на живи животни не е приемлив метод за убиване" на ракообразни и ще бъдат публикувани алтернативни насоки.

Тази практика между другото вече е незаконна в Швейцария, Норвегия и Нова Зеландия, съобщава БНР.

Благотворителни организации за защита на животните казват, че зашеметяването на омарите с електрически пистолет или охлаждането им в студен въздух или лед преди варенето им е по-хуманно.

Одобряването на такава забрана не би трябвало да е проблем в Англия, защото вече има закон, въведен от консерваторите през 2022 г., който гласи, че "безгръбначните, включително октоподи, раци и омари, са разумни същества и усещат болка толкова, колкото и другите животни".

Бен Стърджън, главен изпълнителен директор на благотворителната организация Crustacean Compassion (Съчувствие на ракообразните), приветства плановете.

Стратегията за хуманно отношение към животните определя и редица защити за домашни любимци, селскостопански животни и диви животни. Това включва забрана за използване на тесни клетки за кокошки и прасета. Има също планове за забрана на лова по пътеки поради опасения, че се използва като прикритие за преследване на живи лисици. Ще бъдат прекратени и някои жестоки практики като отглеждане на кученца в нерегламентирани развъдници с цел бърза печалба. Водят се консултации относно забраната на електрошоковите нашийници за кучета и ще се въведат специални изисквания за хуманно умъртвяване на отглеждана риба.

Министърът на околната среда Ема Рейнълдс заяви, че Обединеното кралство е "нация от любители на животните" и твърди, че правителството "предоставя най-амбициозната стратегия за хуманно отношение към животните от цяло едно поколение". Тя заяви това след като посети известния приют за кучета и котки в лондонския квартал Батърси, отбелязвайки, че това ѝ е напомнило, че милиони семейства приветстват домашни любимци в домовете си всяка година.