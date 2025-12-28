Бриджит Бардо - жената, която изоставяше мъжете преди страстта да изчезне

„Знаех, че кариерата ми се основава само на външния ми вид, затова реших да напусна филмите, както винаги съм напускала мъжете - преди те да могат да напуснат мен."

Думите на Бриджит Бардо са част от биографията й „Larmes de combat", части от която бяха публикувани от Daily mail. В нея актрисата споделя по свой начин защо е имала толкова многобройни афери: „С всяка връзка, аз непрекъснато се връщах в търсене на други любови, когато настоящето охладняваше."

Според нея когато усещала, че страстта е към своя край, тя просто си стягала багажа.

Родена в богато семейство в Париж, тя среща Роже Вадим, който е асистент на режисьора Марк Алегре и търси момиче за следващ филм на шефа си.

Влюбват се от пръв поглед, но родителите й са категорично против сватба. Склоняват след първия опит за самоубийство на дъщеря им. Независимо от това след 4 години брак двамата се разделят, признавайки, че през това време взаимно са си изневерявали.

След това красавицата се впуска в афери с женения Жилбер Беко, Саша Дистел, а по време на снимки през 1959 г. се запознава с втория съпруг Жак Шарие. Забременява и тъй като категорично не желае детето, родителите й и Шарие с мъка я убедили да не прекъсне бременността.

В автобиографията си по-късно ще сподели, че в този период многократно се е удряла в стомаха, умолявала е лекарите да й изпишат смъртоносна доза морфин, да абортира, но те отказвали. За звездата растящото в корема й момче било като "раков тумор" и би предпочела вместо него да роди куче.

През 1962 г. тя се разделя с Шарие и доброволно се отказва над попечителството над детето им Никола - Жак Шарие.

Следват романси с Уорън Бйти, Серж Гинсбур, трети брак докато през 1992 г. актрисата среща бизнесмена Бернар д'Ормал, бивш съветник на крайнодесния Национален фронт. Изглежда в негово лице тя най-накрая среща голямата любов, защото двамата остават заедно до смъртта й.