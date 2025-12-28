ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Киев възстанови електричеството на 748 хиляди домакинства

снимка: РОЙТЕРС

В Киев, след масираната руска атака вчера, бе възстановено електричеството за 748 хиляди домакинства, предаде Укринформ, като се позова на изявление в "Телеграм" на украинската енергийна компания ДТЕК.

"Успяхме да възстановим електричеството в критична инфраструктура и във всички домове в столицата след вчерашната атака", се казва в изявлението.

Както съобщи Укринформ, в Киев и региона му имаше проблеми с отоплението и водоснабдяването като резултат от масираната вчерашна атака.

Русия засилва масираните удари по украинската енергийна система през последните седмици и продължава с военната си офанзива на фона на предвожданите от САЩ усилия за слагане на край на войната в Украйна, припомня БТА.

Генералният директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси заяви, че е започнал ремонтът електропреносни линии близо до Запорожката атомна електроцентрала, предаде Ройтерс.

МААЕ съобщи, че наблюдава ремонтните дейности, които се очаква да продължат няколко дни като част от усилията за предотвратяване на ядрена авария в рамките на войната в Украйна.

снимка: РОЙТЕРС

