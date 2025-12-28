ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пьотър Нестеров взе втора титла от турнир в Тунис

Еквадор затвори границата с Колумбия и Перу, за да ограничи организираната престъпност

Властите в Еквадор арестуваха наркобосът "Пипо" Чавария СНИМКА: Екс/ @rgarcia25S

Еквадор заяви, че е затворил границите си като мярка за борба с организираната престъпност, предаде ЕФЕ.

Еквадорското правителство каза вчера, че затварянето на гранични пунктове с Колумбия и Перу е мярка за борба с организираната престъпност, която е активна в тези райони.

На 24 декември Министерството на външните работи на Еквадор заяви, че от този ден остава отворен само по един граничен пункт с Колумбия и Перу по "причини, свързани с националната сигурност".

Решението за затваряне на гранични пунктове провокира недоволство в някои гранични провинции, които виждат в мярката заплаха за местната икономика.

Еквадорското правителство реагира на това, като каза, че решението е взето на базата на технически анализи и разузнавателна информация и че цели да нанесе удари по икономическите дейности на престъпните организации.

В Еквадор от миналата година действа положение на "вътрешен въоръжен конфликт", което бе обявено от президента Даниел Нобоа като мярка за засилване на борбата с организираната престъпност. Престъпните банди бяха обявени за терористични организации.

