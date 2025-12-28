В Сирия избухнаха протести след атентат в алауитска джамия

Протестиращи от алауитското религиозно малцинство в Сирия влязоха в сблъсъци с контрапротестиращи два дни след бомбената атака срещу алауитска джамия в град Хомс по време на молитва, при която бяха убити осем души и бяха ранени 18, предаде Асошиейтед Прес.

Хиляди протестиращи се събраха в крайбрежните градове Латакия и Тартус, както и на други места.

Официални представители казаха, че предварителна информация в джамията в Хомс са били заложени взривни устройства, но властите към момента не са идентифицирали публично заподозрян за атаката в петък. Днес бяха погребани жертвите, отбелязва БТА.

Слабоизвестна групировка, която се нарича „Сарая Ансар ас Суна“, пое отговорност за атаката в изявление, публикувано в „Телеграм“. В изявлението се посочва, че атаката е била насочена срещу членове на алауитското вероизповедание, което е клон на шиитския ислям, смятан от твърдолинейните ислямисти за вероотстъпнически.

Днешният протест бе свикан от алауитския шейх Газал Газал, който живее извън Сирия и ръководи група, наречена Върховен алауитски ислямски съвет в Сирия и диаспората.

Фотограф на АП в Латакия съобщи, че проправителствени контрапротестиращи хвърлят камъни по алауитските протестиращи, а група протестиращи са пребили контрапротестиращ, който преминал от тяхната страна на барикадите. Силите за сигурност се опитали да разтърват двете страни и произвели изстрели във въздуха в опит да ги разпръснат. Демонстранти са пострадали при сблъсъците, но към момента не е ясно какъв е броят им.

Сирийската държавна телевизия съобщи, че двама служители на силите за сигурност са били ранени в района на Тартус, след като лице хвърлило граната в полицейски участък, както и че в Латакия са били опожарени автомобили на силите за сигурност.

В Сирия на няколко пъти избухнаха сблъсъци на религиозна основа след падането от власт на бившия президент Башар Асад през декември 2024 г., което сложи край на продължилата почти 14 години гражданска война, посочва АП. Асад, който е алауит, избяга в Русия.

Правителствени служители осъдиха атаката от петък и обещаха извършителите да понесат отговорност, но все още не са обявили арести във връзка със случая.