Гръцкото правителство отговори на ултиматума на 18-те фермерски блока

Към следобедните часове на днешния 28 декември 2025 г., напрежението между протестиращите земеделци и кабинета "Мицотакис" достига своята връхна точка.

След като представители на 18-те най-големи фермерски блока официално поискаха среща на високо ниво преди Нова година, вниманието е насочено към официалния отговор на кабинета. Предварителните индикации от правителствените кръгове в Атина сочат, че кабинетът е склонен на диалог, но само ако блокадите бъдат вдигнати като жест на добра воля преди срещата.

В официално изявление говорителят на правителството Павлос Маринакис говори за нарастващ брой фермери, които искат да се включат в диалога.

Самият той посочи, че „това е окуражаващо развитие" и „е изключително важно тези, които все още отказват диалога, да разберат това, оставяйки настрана остарялата логика на конфронтация, която е поставила на изпитание устойчивостта на обществото".

Говорителят категорично заявява, че „по-голямата част" от исканията вече са удовлетворени. Това включва договорените пакети за енергийни помощи и намаляване на разходите за производство, които според Атина вече са в сила. Правителството уверява, че плащанията на субсидиите се извършват точно според обявения план, опитвайки се да опровергае обвиненията на фермерите за забавяне на средствата.

Това изявление подсказва, че правителството няма да отстъпи пред нови финансови искания на среща с 18-те блока. Атина залага на разединението във фермерския сектор, надявайки се, че „окуражаващото развитие" (включването на повече фермери в преговорите) ще доведе до естествено отслабване на блокадите по границите с България и основните магистрали.

Координационните комитети на блокадите (особено тези от Централна Гърция и района на Промахон) заявиха, че ако не получат дата за среща с премиера до утре сутрин, ще преминат към пълна блокада на ГКПП „Кулата – Промахон" и основните магистрали за целия новогодишен период.

В момента движението през границата с България е силно затруднено. Тракторите са разположени на ключови места, като периодично спират преминаването на камиони.

Ако планирате пътуване за Нова година, следващите 4-5 часа ще бъдат решаващи за това дали пътищата ще останат отворени.