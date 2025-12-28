Гвинея гласува за нов президент в първите избори след преврата от 2021 г.

Гвинея гласува за нов президент в първите избори след военния преврат от 2021 г. За явен фаворит е смятан лидерът на хунтата Мамади Думбуя.

Вотът отбелязва края на четиригодишния преход, започнал след свалянето на бившия президент Алфа Конде, но според анализатори слабата и маргинализирана опозиция прави победата на Думбуя почти сигурна.

Изборите се произвеждат по нова конституция, която позволява на военни лидери да се кандидатират и удължава президентския мандат от пет на седем години. Документът беше одобрен на референдум през септември въпреки призивите на опозицията за бойкот.

Въпреки че Гвинея е най-големият износител на боксит в света, над половината от населението живее в бедност и несигурност. Много млади хора изразяват надежда, че изборите ще доведат до по-добър стандарт на живот и повече работни места.

Правозащитни организации обаче алармират за репресии след преврата - разпускане на над 50 политически партии, цензура на медиите и преследване на критици. В изборния ден сигурността беше засилена с хиляди полицаи и контролни пунктове в столицата Конакри.

Общо девет кандидати участват във вота, но най-сериозните опозиционни фигури са отстранени или се намират в изгнание. Очаква се резултатите да излязат до 48 часа, като при липса на абсолютно мнозинство ще има балотаж, пише БТА.