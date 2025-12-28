Цените на жилищата в Германия растат въпреки икономическата криза

Цените на жилищните имоти в Германия продължават да се покачват въпреки икономическата криза и сериозния спад през предходните години, сочат анализи на имотни експерти, цитирани от ДПА.

В същото време има остър недостиг на жилища на достъпни цени особено в големите градове, където наемите са високи.

Според Михаел Фойгтландер от Германския икономически институт (ГИИ) разходите за строителство и лихвите са се повишили, а цените на имотите вероятно ще продължат да растат и през следващата година. Той прогнозира умерено увеличение от 3-4%, макар и не с темповете от периода около 2010 година.

Икономическата криза и съкращенията на работни места намаляват търсенето, но други структурни фактори поддържат високите цени. Все повече хора живеят сами, което увеличава търсенето на жилищна площ независимо от общия брой на населението. Средният размер на домакинството постоянно намалява и вече е около 2 души в сравнение с 2,3 през 1991 година. По-късно се създават семейства, а раждаемостта спада и това е тенденция, която се очаква да продължи.

Урбанизацията допълнително задълбочава жилищния недостиг. Макар в страната да има около 1,7 милиона празни жилища, предимно в селските райони, пазарът в големите градове е силно конкурентен, сочат данни на "Емпирика". Всяка година десетки хиляди млади хора се насочват към градовете заради възможности за работа.

Тези процеси са довели до ръст на наемите през тази година средно с 4% в национален мащаб, сочи проучване на Германския институт за икономически изследвания, а в големите градове увеличението достига 8 процента.

Потенциално облекчение би било намаляване на данъка при прехвърляне на имот, който варира между 3,5% и 6,5% в зависимост от федералната провинция. Високите разходи за вписване в имотния регистър и нотариалните такси също възпират много хора от покупка на жилище.

Средното нетно богатство на семейство, което живее под наем, е около 22 300 евро, което прави покупката на собствен дом все по-трудна, посочва Фойгтландер. Това обаче може частично да облекчи ситуацията в градовете, тъй като купувачите са по-склонни да търсят имоти в перифериите им.

Населението на Германия продължава да расте и достига 83,6 милиона души през 2024 г., най-вече заради имиграцията след бежанската вълна през 2015 г. и притока след руската инвазия в Украйна през 2022 година.

Лихвите по жилищните кредити се задържат около 3,7% и се очаква да останат стабилни, като може и леко да се повишат. Според Себастиан Дулиен от Институт за макроикономическа политик към фондация "Ханс Бьоклер" най-тежката фаза на кризата е отминала, но предизвикателствата остават. По думите му Германия има нужда от около 320 000 нови жилища годишно.

Повишаващите се заплати и големите наследства също поддържат търсенето на имоти. През 2024 г. данъчните власти отчитат рекордни приходи от данък върху наследства и дарения, което е още един фактор за активност на пазара, пише БТА.