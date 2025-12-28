Проверяват ръцете на всеки гласуващ на изборите в Косово

Предсрочните парламентарни избори в Косово протичат спокойно. По информация на косовската Централна избирателна комисия (ЦИК), цитирана от вестник „Коха диторе", избирателната активност към 14 ч местно време (15 ч българско врем) е 18,35 процента.

Избирателните секции са организирани по буква, с която започва фамилията на избирателя. При идването си да гласуват хората често се обръщат за информация в коя секция попада фамилията им към специално отговарящи за това хора или се ориентират по информационни табла с буквите от албанската азбука, указващи секциите, където попада първата буква от фамилното им име.

В едно от училищата в Прищина ученици бяха надписали собственоръчно не само началните букви от фамилните имена, а и всички възможни срички на албански, с които може да започва фамилията на гласоподавателите в секциите.

На влизане във всяка избирателна секция косовските граждани трябва да покажат личен документ на проверяващ, който също така трябва да погледне ръцете на гласоподавателя, за да провери дали палецът на лицето не е отбелязан с маркер – което би значело, че то вече е упражнило правото си на глас.

Това са вторите парламентарни избори в страната за тази година. Косово изпадна в политическа криза след парламентарните избори на 9 февруари 2025 г., тъй като не успя да състави правителство. Предизборната кампания за предсрочните избори започна на 17 декември и приключи вчера, тъй като в Косово „ден за размисъл" е самият ден на изборите.