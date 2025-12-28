ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Президентът на Сомалия предупреди за проблеми в региона, след като Израел призна Сомалиленд

Хасан Шейх Мохамуд Снимка: Х/Hassan Sheikh Mohamud

Признаването на Сомалиленд от страна на Израел насърчава сепаратистките движения по света и представлява заплаха за сигурността и стабилността на Африканския рог, заяви президентът на Сомалия Хасан Шейх Мохамуд.

„Израелският премиер Бенямин Нетаняху извърши най-сериозното нарушение на суверенитета на Сомалия", каза Мохамуд в изказване на извънредно заседание на двете камари на пармалента.

„Опитите му да раздели Федерална република Сомалия представляват заплаха за сигурността и стабилността на света и на региона и те насърчават екстремистки групи сепаратистки движения, които съществуват или биха могли да съществуват в много части на света", добави той.

Израел обяви в петък, че официално признава Сомалиленд за независима държава, като по този начин стана първата страна, признала тази самообявила се република, която се отцепи от Сомалия през 1991 година, пише БТА. 

„Предупреждаваме Израел и неговия премиер Нетаняху да не прехвърля войните си от Близкия изток в Сомалия", каза още Мохамуд.

