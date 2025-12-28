Трима убити на протестите в Сирия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Трима души бяха убити днес, след като на протестите в Сирия избухнаха престрелки.

В страната няколко пъти избухнаха сблъсъци на религиозна основа след падането от власт на бившия президент Башар Асад през декември 2024 година. Асад е от алауитското малцинство в страната, а начело на настоящето правителство са сунити.

Хиляди алауити се събраха днес в Латакия, за да поискат в Сирия да бъде въведена децентрализирана политическа система и да бъдат освободени хиляди затворници от тяхното малцинство.

В изявление на властите в провинция Латакия се казва, че трима души са били убити, повече от 40 са били ранени. В изявлението не се уточнява дали става въпрос за само за жертви от демонстрацията в Латакия или и от протестите в други градове, пише БТА.

Сирийската държавна агенция САНА съобщи, че един служител на силите за сигурност е бил убит от „въоръжени остатъци от предходния режим в Латакия". Тя добави, че цивилни и служители на силите за сигурност са били ранени от неизвестни извършители.

Подобен протест през ноември прерасна в сблъсъци с проправителствен контрапротест. Сирийските сили за сигурност тогава откриха огън, за да разпръснат и двата протеста.

Днешният протест бе свикан от алауитския шейх Газал Газал, който живее извън Сирия и ръководи група, наречена Върховен алауитски ислямски съвет в Сирия и диаспората.

Осем души бяха убити при бомбена атака срещу алауитска джамия в град Хомс по време на молитва в петък.

Официални представители казаха, че по предварителна информация в джамията в Хомс са били заложени взривни устройства, но властите към момента не са идентифицирали публично заподозрян за атаката.

Слабоизвестна групировка, която се нарича „Сарая Ансар ас Суна", пое отговорност за атаката в изявление, публикувано в „Телеграм". В изявлението се посочва, че атаката е била насочена срещу членове на алауитското вероизповедание, което е клон на шиитския ислям, смятан от твърдолинейните ислямисти за вероотстъпнически.