Хиляди в Сърбия искат с подписка предсрочни избори

Хиляди в Сърбия се подписаха в подписка с искане да бъдат насрочени предсрочни парламентарни избори, научи БТА от протестиращи студенти, които са инициатори на подписката.

Акцията в сръбската столица Белград се провежда на няколко места, където са разположени щандове със специално изработени бюлетини, които всеки желаещ попълва и пуска в прозрачна урна.

Мария Евчич, 45-годишна майка на студент първи курс, каза пред БТА, че иска да се проведат предсрочни парламентарни избори, за да може нейният син да има бъдеще в Сърбия.

"Ако няма избори и нищо не се промени след тях, трябва да изпратя моя Драган при сестра ми в Германия. Тук с (президента Александър) Вучич начело има само натиск, бедност и липса на демокрация", каза Евчич.

"Аз протестирам откакто се помня, моите деца също, техните деца също. Вече минаха 25 години от падането на (Слободан) Милошевич, а тази страна все още не е установила трайно правилата на демокрацията", каза пред БТА 65-годишният Йован Драгшич.

"Избори, трябват нови избори, нови лица, демократи трябват", каза 25-годишната Йелена Васич и допълни, че днес се провежда своеобразен референдум, който да покаже, че мнозинството от сърбите искат промяна чрез провеждането на предсрочен вот.

Инициативата за днешната подписка бе подкрепена в Белград от много известни личности, както и от ректора на Белградския университет проф. Владан Джокич.

Подписката за насрочване на избори се провежда в над 500 места в 100 общини в цялата страна, а окончателният брой на подписалите се ще бъде оповестен впоследствие, казаха за БТА организаторите.

За първи път на 5 май протестиращите студенти поискаха президентът Александър Вучич да насрочи предсрочни парламентарни избори, но той отказа да го направи.

Наскоро Вучич направи няколко изявления, че в Сърбия ще бъдат проведени избори през 2026 г., но не посочи конкретна дата.

През последната повече от година в страната се провеждат масови антиправителствени протести, оглавени от студенти, след инцидент в северния сръбски град Нови Сад, където на 1 ноември 2024 година се срути бетонната козирка на наскоро ремонтираната жп гара и причини смъртта на 16 души, а един бе тежко ранен.