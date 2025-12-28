ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Президентът Макрон: Брижит Бардо е френска същност и вселенски блясък

Бриджит Бардо Снимка: Екс/ @brigitte_bardot

Във Франция почитатели на Брижит Бардо, сред които и политици, изразиха съжаление за кончината й.

"Филмите й, гласът й, зашеметяващата й слава, тегобите й, щедрата й страст към животните, Брижит Бардо въплъщаваше свободния живот. Френска същност, вселенски блясък, тя ни докосна. Скърбим за легенда на века", са думите на френския президент Еманюел Макрон за голямата актриса, съобщи БНР.

Лидерката на крайната десница Марин Льо Пен, към която приживе Бардо проявява политически пристрастия, подчерта, че смъртта на актрисата е огромна загуба.

"Франция губи изключителна жена с нейния талант, кураж, прямота и красота. Жена, която избра да прекрати невероятната си кариера, за да се посвети на животните, които защитаваше до последния си дъх с неизчерпаема енергия и любов", пише Марин Льо Пен.

Колегата й Жордан Бардела отдаде почит на "пламенния патриот" Брижит Бардо, определяйки актрисата като олицетворение на "идеята за смелостта и свободата".

Почитатели, които дойдоха, за да оставят цветя пред дома на Бардо в Сен Тропе, изтъкнаха любовта на покойната актриса към животните.

"Беше най-красивата жена и представляваше свободата на жените, свободата на изразяване, свободата да обичаме. Постави кариерата си на пауза, но дори и след петдесет години все още е икона".

Брижит Бардо ще остане завинаги свързана с България чрез Парка за реадаптация на "танцуващи" мечки в Белица. Паркът, изграден със средства на фондациите "Четири лапи", "Брижит Бардо" и община Белица, е най-големият в Европа и цели връщането към естествен начин на живот на танцуващите мечки и прекратяване на жестоката практика на използване на мечки за забавление.

Бриджит Бардо Снимка: Екс/ @brigitte_bardot

