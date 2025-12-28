ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Започна срещата между Тръмп и Зеленски за бъдещето...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21991741 www.24chasa.bg

Доставиха първата лазерната система за ПВО "Железен лъч" на израелските сили (Снимки)

3212
Първата лазерна система за противовъздушна отбрана "Железен лъч" Снимка: Екс/ @Israel_MOD

Дирекцията за научни изследвания и развитие в областта на отбраната (DDR&D) на израелското министерство на отбраната и Rafael Advanced Defense Systems доставиха първата лазерна система за противовъздушна отбрана "Железен лъч" на израелските въоръжени сили. Това става ясно от публикация на израелското министерство на отбраната.

Това е станало по време на официална церемония, проведена днес в централата на Rafael в северната част на Израел след сложен процес на разработка, допълват от военното министерство на Израел.

Първата лазерна система за противовъздушна отбрана "Железен лъч" Снимка: Екс/ @Israel_MOD

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Спокойно с еврото в джоба, какво да правим (Видео)