Доставиха първата лазерната система за ПВО "Железен лъч" на израелските сили (Снимки)

Дирекцията за научни изследвания и развитие в областта на отбраната (DDR&D) на израелското министерство на отбраната и Rafael Advanced Defense Systems доставиха първата лазерна система за противовъздушна отбрана "Железен лъч" на израелските въоръжени сили. Това става ясно от публикация на израелското министерство на отбраната.
Това е станало по време на официална церемония, проведена днес в централата на Rafael в северната част на Израел след сложен процес на разработка, допълват от военното министерство на Израел.
Following a complex development process, the Israel MOD's DDR&D and Rafael Advanced Defense Systems delivered the first Iron Beam laser system to the IDF at an official ceremony held today at Rafael's headquarters in northern Israel.— Ministry of Defense (@Israel_MOD) December 28, 2025
