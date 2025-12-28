ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тръмп: Имах много продуктивен разговор с Путин преди срещата със Зеленски

Доналд Тръмп Снимка: Ройтерс

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че е провел „добър и много продуктивен“ телефонен разговор с руския президент Владимир Путин преди срещата си с украинския президент Володимир Зеленски във Флорида по-късно днес, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Тъкмо проведох добър и много продуктивен телефонен разговор с президента на Русия Путин преди срещата ми в 13:00 часа (местно време – 20:00 часа българско – бел. ред.) днес с президента на Украйна Зеленски. Срещата ще се проведе в основната столова на Мар-а-Лаго. Представителите на пресата са поканени“, написа Тръмп в социалната си мрежа „Трут Соушъл“.

Ройтерс допълва, позовавайки се на руски медии, че Кремъл потвърждава, че Путин и Тръмп са говорили по телефона. 

