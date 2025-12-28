Започна срещата между Тръмп и Зеленски за бъдещето на Украйна (На живо)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В този час започва ключовата среща между американския и украинския президент в Съединените щати. Доналд Тръмп посрещна украинския си колега Володимир Зеленски, като двамата се здрависаха пред резиденцията му в Мар-а-Лаго в щата Флорида.

В разговор с репортери пред Мар-а-Лаго президентът Тръмп заяви, че според него Путин е сериозен в намерението си да сключи мир с Украйна.

Очаква се срещата да даде отговор на въпросите за това как ще изглежда споразумението между Киев и Москва, което да сложи край на войната в Украйна.

Разговорите се провеждат в личната резиденция на Доналд Тръмп в Мар-а-Лаго след седмица на интензивни преговори.

Разговорът се провежда и на фона на интензивни взаимни удари - Русия атакува украински градове и инфраструктура, а Украйна - руски летища и енергийни обекти.

Двамата ще обсъдят актуализирана версия на 20-точков мирен план, за който посредничат САЩ и който все още не е подкрепен от Москва.

„Много неща могат да бъдат решени преди Нова година", казва Зеленски, добавяйки, че Русия е предприела хиляди атаки тази седмица.

Преди срещата Тръмп разговаря с руския президент Владимир Путин и описва телефонния разговор като „много продуктивен", пише Би Би Си.