Русия изстреля 3 ирански сателита

Русия е изстреляла три ирански комуникационни сателита в околоземна орбита – второ подобно изстрелване от юли насам.

Руската ракета е изстреляла сателитите на 500-километрова орбита от космодрума „Восточни". Трите сателита са наречени „Пая", „Ковсар" и „Зафар-2" (съответно „Непоколебим", „Изобилие" и „Триумф" - фарси). Според съобщението 150-килограмовият „Пая" е най-тежкият сателит, изстрелван някога в орбита от Ислямската република. „Ковсар" тежи 35 килограма, но не се съобщава за теглото на „Зафар-2", пише БТА.

Сателитите предлагат изображения с резолюция до 3 метра, приложими в управлението на водните ресурси, селското стопанство и околната среда. Срокът им на експлоатация е до пет години.

Русия от време на време изпраща ирански спътници в орбита, което подчертава силните връзки между двете страни. През юли руска ракета изпрати иранския комуникационен спътник Нахид-2 („Планетата Венера") в орбита.

Русия, която подписа договор за стратегическо партньорство с Ислямската република през януари, остро осъди израелските и американските удари срещу Иран по време на 12-дневна въздушна война през юни, които убиха близо 1100 иранци, включително военни командири и учени в ядрената сфера. Ответните ракетни обстрели от Иран убиха 28 души в Израел.

Като дългогодишен проект Иран от време на време изстрелва сателитни носители, за да изпраща своите спътници в космоса.