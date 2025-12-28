ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Партията на премиера Албин Курти води на изборите в Косово

Магдалена Димитрова, БТА

Премиерът на Косово Албин Курти гласува на парламентарните избори. Снимка: Ройтерс

Партията на премиера на Косово Албин Курти – лявото националистическо Движение "Самоопределение" (LVV) получава 45 процента подкрепа, показва първи екзитпол след парламентарния вот днес, цитиран от новинарската агенция "Економия онлайн".

На следващо място екзитполът на UBO подрежда дясноцентристката Демократическа партия на Косово (ДПК/PDK) на Бедри Хамза с 22 процента подкрепа, следвана от 15,6 на сто за дясноцентристкия Демократичен съюз на Косово (ДСК/LDK) на Люмир Абдиджику и 5,3 за десния Алианс за бъдещето на Косово (АБК/AAK) на бившия премиер Рамуш Харадинай.

Четиримата партийни лидери са и кандидатите на всяка една от политическите сили за министър-председател на Косово.

По данни на косовската Централна избирателна комисия (ЦИК) право на глас на тези избори имаха общо 2 076 290 косовски граждани, като 1 999 204 от тях бяха гласоподаватели на територията на Косово, а 77 086 души бяха регистрирани за гласуване в чужбина (в дипломатически представителства или по пощата).

Това бяха вторите парламентарни избори в страната за тази година. Косово изпадна в политическа криза след парламентарните избори на 9 февруари 2025 г., тъй като не успя да състави правителство.

