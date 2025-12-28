Поне 9 са убитите при нападение с нож край столицата на Суринам

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Най-малко девет души, включително пет деца, са загинали при нападение с нож край столицата на Суринам Парамарибо.

Властите съобщиха, че сред жертвите са деца на нападателя и негови съседи, които са им се притекли на помощ.

Нападението е станало в град Ришельо на около 25 километра източно от Парамарибо. Полицията разкри, че заподозреният мъж се е опитал да нападне пристигналите на мястото полицаи и е бил ранен по време на ареста си. В момента той се възстановява в болница.

Шесто дете и друг възрастен са били сериозно ранени при нападението и са лекувани в столична болница.