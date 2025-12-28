ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Смехът носи ползи за сърцето, имунната система и о...

Времето София  / -1°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21992353 www.24chasa.bg

Поне 9 са убитите при нападение с нож край столицата на Суринам

1220

Най-малко девет души, включително пет деца, са загинали при нападение с нож край столицата на Суринам Парамарибо.

Властите съобщиха, че сред жертвите са деца на нападателя и негови съседи, които са им се притекли на помощ.

Нападението е станало в град Ришельо на около 25 километра източно от Парамарибо. Полицията разкри, че заподозреният мъж се е опитал да нападне пристигналите на мястото полицаи и е бил ранен по време на ареста си. В момента той се възстановява в болница.

Шесто дете и друг възрастен са били сериозно ранени при нападението и са лекувани в столична болница.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Спокойно с еврото в джоба, какво да правим (Видео)