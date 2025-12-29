ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Дърво падна върху колата на чешко семейство в прох...

Ким Чен Ун присъства на тестово изстрелване на стратегически крилати ракети (Снимки)

Ким Чен Ун Снимка: Архив

Севернокорейският лидер Ким Чен Ун присъства на тестово изстрелване на стратегически крилати ракети, съобщават севернокорейската агенция КЦТА и Ройтерс.

Ким изрази задоволство от теста, докато крилатите ракети летяха по траектория над морето западно от Корейския полуостров и накрая поразиха предварително набелязана цел, предаде БТА.

Ким заяви, че редовното проверяване на надеждността и бързата реакция на компонентите на севернокорейнското ядрено възпиране е проява на отговорност, тъй като страната „се сблъсква с различни заплахи за сигурността". Ким потвърди, че Северна Корея ще продължи да полага всячески усилия за развитието на ядрената си бойна сила.

Ким Чен Ун
снимка: РОЙТЕРС
снимка: РОЙТЕРС
снимка: РОЙТЕРС
Ким Чен Ун
снимка: РОЙТЕРС
снимка: РОЙТЕРС
снимка: РОЙТЕРС
Ким Чен Ун
снимка: РОЙТЕРС
снимка: РОЙТЕРС
снимка: РОЙТЕРС

