Ким Чен Ун присъства на тестово изстрелване на стратегически крилати ракети (Снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Севернокорейският лидер Ким Чен Ун присъства на тестово изстрелване на стратегически крилати ракети, съобщават севернокорейската агенция КЦТА и Ройтерс.

Ким изрази задоволство от теста, докато крилатите ракети летяха по траектория над морето западно от Корейския полуостров и накрая поразиха предварително набелязана цел, предаде БТА.

Ким заяви, че редовното проверяване на надеждността и бързата реакция на компонентите на севернокорейнското ядрено възпиране е проява на отговорност, тъй като страната „се сблъсква с различни заплахи за сигурността". Ким потвърди, че Северна Корея ще продължи да полага всячески усилия за развитието на ядрената си бойна сила.