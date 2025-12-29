Тръмп след разговора със Зеленски: Доближаваме се много до сделка между Русия и Украйна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и президентът на Украйна Володимир Зеленски направиха изявление след срещата им в имението на Тръмп Мар а Лаго във Флорида, предадоха световните агенции и Си Ен Ен.

Тръмп заяви, че е провел страхотен разговор със Зеленски, след което двамата са говорили чрез видеоконферентна връзка и с европейски лидери и този разговор също е бил страхотен, предаде БТА.

„Имахме страхотна среща. Обсъдихме много неща", заяви Тръмп по време на съвместна пресконференция със Зеленски в Мар а Лаго.

„Доближаваме се много до сделка между Русия и Украйна", заяви още Тръмп, визирайки, че преговорните екипи се доближават до тази сделка между двете страни.

Президентът на САЩ призна обаче, че остават за разрешаване един или два трънливи въпроса. Той каза, че териториалните въпроси все още не са разрешени, но добави, че според него ще бъде намерено решение.

„Наближаваме до споразумение по този въпрос. И това е голям въпрос", каза той пред репортери по време на съвместна пресконференция с украинския президент Володимир Зеленски. „Разбира се, това е един от големите въпроси и мисля, че сме по-близо", допълни той.

Тръмп добави, че резултатът от руско-украинските разговори ще бъде известен след няколко седмици. Но той макар и да изрази увереност в хода на мирните преговори, подчерта, че разговорите остават изключително сложни и отказа да даде точен график за това кога те могат да бъдат решени, отбелязва Си Ен Ен. „Мисля, че след няколко седмици ще знаем как ще се развият нещата", каза той пред репортери, застанал редом до украинския президент Володимир Зеленски във Флорида.

Президентът на САЩ също така предупреди, че могат да възникнат неочаквани проблеми, които да попречат на цялото усилие. „Може да се случи нещо, за което не мислите, но което е много важно и да провали всичко. Вижте, преговорите бяха много трудни", каза той, цитиран от Си Ен Ен.

Тръмп освен това заяви, че Русия ще помогне с възстановяването на Украйна, предаде Ройтерс

Президентът на САЩ остави отворена вратата за пътуване до Украйна и изказване пред парламента на тази страна, ако това ще помогне за сключването на мирно споразумение между Русия и Украйна, въпреки че той намекна, че такова пътуване е малко вероятно, отбелязва Си Ен Ен.

„Знаете, нямам проблем с пътуване до Украйна", каза Тръмп пред репортерите в Мар а Лаго. Той добави, че би искал „да сключим споразумението и да не се налага да пътувам."

„Предложих да отида и да се обърна към парламента им, и знаете, ако това би помогнало, не знам дали би помогнало... но дори не знам дали това би било добре дошло", добави той.

След което Зеленски го увери, че той е добре дошъл в Украйна.

Относно срещата днес с Тръмп Зеленски на свой ред я определи също като страхотна. Той обяви, че ще има среща през януари с Тръмп и с европейските лидери.

Зеленски подчерта след срещата си с американския президент, че териториалните въпроси си остават трудни, посочва Си Ен Ен

„Вие знаете нашата позиция", каза той пред репортери в Мар а Лаго. „Трябва да уважаваме нашите закони и нашия народ. Ние уважаваме територията, която контролираме", заяви Зеленски

Зеленски повтори позицията си, че въпросът за територията в крайна сметка ще трябва да бъде решен от народа на Украйна, и отбеляза, че до референдум може да се стигне по всеки пункт от мирния план – не само по точката за територии. Той остави отворена и възможността за някакво участие на парламента в тази насока, допълва Си Ен Ен.

„Можем да проведем референдум по всяка точка от този план", каза той. „Разбира се, нашето общество трябва да избере, а украинците са тези, които трябва да гласуват, защото това е тяхната земя, защото това не е земя на един единствен човек. Това е земята на нашата нация от много поколения насам", допълни Зеленски.

Зеленски каза, че с Тръмп са обсъдили „всички аспекти" на 20-точковия мирен план. Той добави, че като цяло по 90% от плана е постигнато съгласие. В тази насока Тръмп отказа да посочи конкретен процент.

„Ние сме съгласни, че гаранциите за сигурност са ключов момент за постигането на траен мир", каза още Зеленски. Украинският лидер добави, че гаранциите за сигурността на Украйна са на 100 процента договорени, докато Тръмп заяви, че те са договорени на 95 процента.

Зеленски започна и завърши изказването си пред журналистите след срещата с Тръмп като благодари на американския президент, отбелязва Си Ен Ен, припомняйки, че през февруари по време на негова визита в Овалния кабинет на Белия дом американският президент и вицепрезидентът Джей Ди Ванс го упрекнаха, че той не бил благодарен на американските лидери за ролята им в посредничеството.

Относно срещата ДПА отбелязва, че Тръмп и Зеленски са намекнали за напредък, но срещата е приключила без значителен пробив.