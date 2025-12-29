Кирил Дмитриев: Светът оценява усилията на Тръмп за постигане на мир

Светът оценява усилията на президента на САЩ Доналд Тръмп за постигане на мир, заяви специалният пратеник на руския президент Владимир Путин Кирил Дмитриев в публикация в „Екс", след като американският президент проведе разговори с президента на Украйна Володимир Зеленски във Флорида, предаде Ройтерс.
„Целият свят оценява усилията на президента Тръмп и на неговия екип за постигане на мир", подчерта Дмитриев, който е специален пратеник на Русия по инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди държави, посочи БТА.