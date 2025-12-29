Фон дер Лайен: Необходими са железни гаранции за сигурността на Украйна

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви след видеоконферентен разговор с президента на Украйна Володимир Зеленски, президента на САЩ Доналд Тръмп и други европейски лидери, че е постигнат добър напредък и че са необходими железни гаранции за сигурността на Украйна, предаде Ройтерс.

„Европа е готова да продължи да работи с Украйна и нашите партньори от САЩ, за да затвърдим този напредък. От първостепенно значение за тези усилия е наличието на железни гаранции за сигурността още от първия ден", написа тя Фон дер Лайен в социалната платформа „Екс".

Видеоконферентният разговор се проведе след разговор на Тръмп и Зеленски в имението на Тръмп във Флорида, посочи БТА.

Преди това Тръмп говори по телефона и с президента на Русия Владимир Путин и планира да му се обади и след разговора си със Зеленски, отбелязва Ройтерс.