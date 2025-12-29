Стармър е участвал във видеоконферентния разговор на европейски лидери с президентите на Украйна и САЩ

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Британският премиер Киър Стармър е участвал във видеоконферентен разговор с президентите на Украйна и САЩ след техния двустранен разговор в Мар а Лаго във Флорида, потвърди говорител на канцеларията на Стармър, предаде Ройтерс.

В разговора са участвали още няколко европейски лидери. Той е бил съсредоточен върху усилията за постигане на мир в Украйна, като лидерите са похвалили Доналд Тръмп за постигнатия досега напредък, добави говорителят, посочи БТА.

По-рано тази нощ стана ясно, че през януари Тръмп ще бъде домакин на среща за Украйна във Вашингтон, на която ще участват и украинският президент и европейски лидери.

Вчера Стармър проведе видеоконферентен разговор само със Зеленски.