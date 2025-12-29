Лидерът на йеменските бунтовници хути: Всяко израелско присъствие в Сомалиленд ще бъде считано за военна цел

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Лидерът на йеменските бунтовници хути предупреди, че всяко израелско присъствие в Сомалиленд ще бъде считано за военна цел. Това се казва в разпространено в неделя негово изявление, след като Израел призна тази самопровъзгласила се република за независима, предаде Франс прес.

„Считаме всяко израелско присъствие в Сомалиленд за военна цел за нашите въоръжени сили, тъй като то представлява агресия срещу Сомалия и Йемен, както и заплаха за сигурността на региона", заяви Абдул Малик ал Хуси.

В петък Израел обяви, че официално признава Сомалиленд, който едностранно провъзгласи независимостта си през 1991 г., след като се отдели от Сомалия, посочи БТА.

Лидерът на хутите предупреди, че това решение ще има сериозни последици и заяви, че признаването на Сомалиленд за независима страна представлява „враждебна позиция спрямо Сомалия и нейните африкански съседи, както и спрямо Йемен, Червено море и държавите, разположени по двата бряга на Червено море".

Сомалиленд (с площ от 175 000 кв. км, което е приблизително една трета от територията на Франция), който в голяма степен съответства на бившата Британска Сомалия, се намира в северозападната част на Сомалия. Той обяви независимостта си през 1991 г., в момент когато Сомалия потъна в хаос след падането на военния режим на автократа Сиад Баре.

Оттогава самопровъзгласилата се република функционира автономно, със собствена валута, армия и полиция, и се отличава с относителна стабилност в сравнение със Сомалия, обхваната от ислямистки бунт и хронични политически конфликти.

Регионални анализатори смятат, че сближаване със Сомалиленд би позволило на Израел по-лесен достъп до Червено море, което би му дало възможност да нанася удари по цели на хусите в Йемен.

Израел вече неколкократно е нанасял удари по цели в Йемен след началото на войната в ивицата Газа през октомври 2023 г., в отговор на нападенията на хутите срещу Израел, извършвани в името на тяхната „солидарност" с палестинците в Газа.

Хутите, които са подкрепяни от Иран, прекратиха нападенията си след началото на крехко примирие в ивицата Газа през октомври.

Признаването на Сомалиленд от Израел беше разкритикувано вече от Африканския съюз, Египет, Турция, Съвета за сътрудничество в Залива (обединяващ шест държави) и Организацията за ислямско сътрудничество, чиято централа се намира в Саудитска Арабия.

Европейският съюз подчерта, че суверенитетът на Сомалия трябва да бъде уважаван.