Макрон съобщи, че "Коалицията на желаещите" за Украйна ще се събере в Париж в началото на януари

Президентът на Франция Еманюел Макрон съобщи в "Екс", че заедно с още няколко европейски лидери е участвал в разговор с президентите на Украйна и на САЩ, а след това е разговарял отделно с президента Зеленски.

„Постигаме напредък по отношение на гаранциите за сигурност, които ще бъдат от основно значение за изграждането на справедлив и траен мир. Ще съберем страните от „Коалицията на желаещите" в Париж в началото на януари, за да финализираме конкретния принос на всяка страна", подчерта още Макрон.

По-рано тази вечер Зеленски заяви, че той и европейски лидери ще бъдат приети от Тръмп през януари във Вашингтон, посочи БТА.

