Президентът на Южна Корея се извини на близките на жертвите от самолетната катастрофа, отнела преди година живота на 179 души

Президентът на Южна Корея И Дже-мьон поднесе днес извинения от името на държавата на семействата на 179-те души, загинали при катастрофата на самолет на авиокомпания „Чеджу еър" преди година. Той обеща, че истината за най-тежкия авиационен инцидент в историята на страната ще бъде разкрита, предаде Ройтерс.

„Като президент, който носи отговорност да защитава живота и сигурността на хората, поднасям най-дълбоките си извинения", заяви И в послание, разпространено днес.

Близките на жертвите настояват за отговори за причините за инцидента, след като разследващите отложиха публикуването на доклад за случилото се на 29 декември 2024 г., когато самолетът на „Чеджу еър" извърши аварийно кацане и се удари в насип в края на пистата. Самолетът избухна в пламъци и почти всички 181 пътници на борда загинаха. Оцеляха само двама души.

В предварителен доклад от януари ръководеният от правителството Съвет за разследване на авиационни и железопътни произшествия заяви, че и двата двигателя на самолета са били засегнати от сблъсък с птици. Остават обаче въпроси относно пропуски в безопасността и проекта на пистата на международното летище Муан, където стана катастрофата, както и относно действията на пилотите в последните минути на полета, посочи БТА.

Парламентът на Южна Корея освен това разглежда план за реформа на органа за разследване на авиационни инциденти с цел да се гарантира по-голяма независимост и експертност.

Близките на жертвите на катастрофата днес ще участват във възпоменателна церемония на международното летище Муан.