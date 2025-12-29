Германия отчита значителен спад в износа на оръжие след рекордни години

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

След две рекордни години, през 2025 г. е отбелязан значителен спад в износа на германско оръжие и военно оборудване, показват данни на правителството, публикувани днес, съобщи ДПА.

Германия е разрешила продажби на оръжие и друго военно оборудване на стойност 8,4 млрд. евро между 1 януари и 8 декември 2025 г., гласи отговор на министерството на икономиката на запитване от депутата от партията "Левите" Улрих Тоден.

През предходните две години обемът на одобрените доставки достигна рекордни нива от 13,33 млрд. евро през 2024 г. и 12,15 млрд. евро през 2023 г., посочи БТА.

Налице е значителен спад в лицензите за износ на германско оръжие и за Украйна.

Отговорът на Томас Щефен, държавен секретар в министерството на икономиката, показва значителен спад в износа на оръжие, по-специално за Украйна.

Стойността на разрешения германски военен износ за Киев до 8 декември е 1,14 млрд. евро, което е далеч под 8,15 млрд. евро за цялата 2024 г.

Говорителка на министерството заяви пред ДПА, че продължаващата подкрепа за Украйна се основава отчасти на предварително издадени лицензии.

"От друга страна, средствата за Украйна се насочват към по-дългосрочни проекти, които няма да се отразят веднага в разрешенията за износ, а едва по-късно", добави тя.

Най-големият получател на германска военна подкрепа беше Норвегия с 1,31 млрд. евро, пред Турция с 726 млн. евро, което е най-високото число от 1999 г. насам.

Левият депутат Тоден критикува тази тенденция, като предупреждава, че "износът на оръжие се използва стратегически от федералното правителство, което означава, че съюзниците се подкрепят независимо от тяхното отношение към правата на човека".