Ахмед ал Ахмед: Исках "само да спра" стрелеца в Бондай

1380
Австралийският премиер Антъни Албанезе поздравява Ахмед ал Ахмед в болницата. Снимка: снимки архив

Мъжът, провъзгласен за герой за това, че се нахвърли върху стрелеца по време на терористичната атака в Бондай, Австралия, заяви, че е действал, за да попречи на убийството на още хора, предадоха Пи Ей медия/ДПА.

Кадри от разоръжаването на стрелеца Саджид Акрам от собственика на магазин в Сидни Ахмед ал Ахмед, преди самият той да бъде ранен, обиколиха света.

Петнадесет души загинаха и десетки други бяха ранени, когато въоръжени мъже откриха огън по тълпа от над 1000 души, празнуващи Ханука в Арчър Парк в Бондай на 14 декември, посочи БТА.

Един от въоръжените мъже, Навийд Акрам, е обвинен в 59 престъпления, а баща му, Саджид, беше застрелян от полицията на място.

В интервю за телевизия Си Би Ес Ахмед, който беше прострелян четири пъти след като се намеси, каза, че просто е искал да спаси повече животи.

"Целта ми беше просто да му взема оръжието и да го спра да убива хора, да не убива невинни хора", каза той.

"Знам, че спасих много хора, но съжалявам за загиналите."

Той описа момента, в който скочи на гърба на стрелеца, за да му отнеме оръжието: "Скочих на гърба му, ударих го. Хванах го с дясната си ръка и започнах да му говоря, знаете, да го предупреждавам, да пусне оръжието, да спре да прави това, което прави, и всичко стана много бързо.

"Емоционално, направих нещо, усещах сила в тялото ми, в мозъка ми... Не искам да виждам хора да умират пред очите ми, не искам да чувам оръжието му, не искам да виждам хора да крещят и да молят за помощ, душата ми ме накара да направя това."

Родителите на Ахмед казаха пред Австралийската радио-телевизионна корпорация, че той е бил прострелян четири-пет пъти в рамото.

Кампанията GoFundMe събра 2,5 млн. австралийски долара (1,7 млн. щатски долара). Чекът беше връчен на Ахмед, докато се намираше на болнично легло, от съорганизатора акцията Закери Дерениовски.

Австралийският премиер Антъни Албанезе поздравява Ахмед ал Ахмед в болницата.

