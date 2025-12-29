Албин Курти обяви победа за партията си пред стотици ликуващи привърженици в центъра на Прищина

Председателят на управляващото в Косово ляво националистическо движение "Самоопределение" (LVV) и настоящ премиер на страната Албин Курти обяви победа за своята партия на предсрочните парламентарни избори, които се проведоха вчера, 28 декември.

Той направи това тази вечер на площада пред Гранд хотел "Прищина" в центъра на косовската столица пред стотици свои привърженици, които се бяха събрали да отпразнуват резултата на партията. Той благодари на гражданите за участието на изборите и заяви, че победата е на всеки един от подкрепилите партията, посочи БТА.

Партията на Курти, заедно с партньорите, с които се яви на изборите в предизборна коалиция ("Гудзо̀"/Guxo – от алб. ՙОсмели се՚, "Алтернатива"/Alternativa и Албанската християндемократическа партия на Косово (PSHDK), печели 49,30 процента подкрепа. Тези резултати са на база 99,26 процента обработени предварителни данни от избирателните секции след парламентарния вот, публикувани онлайн от косовската Централна избирателна комисия (ЦИК).

Вестник "Коха диторе" коментира, че този резултат е достатъчен "Самоопределение" да си сътрудничи единствено с партиите на малцинствените общности, за да може да състави правителство.

Курти заяви още, че на редовния парламентарен вот на 9 февруари 2025 г. е спечелило Движение "Самоопределение", а на вчерашните предсрочни избори са спечелили народът и републиката.

Премиерът на Косово каза, че веднага след удостоверяването на резултатите от изборите партията му ще започне незабавно работа за учредяване на новите институции. Той честити победата на хората и ги призова да празнуват, защото "Новата година дойде три дни по-рано".

Привържениците на Движение "Самоопределение" започнаха празненството си още след излизането на първия екзитпол, който даваше 45 процента подкрепа на Курти. Първоначално те се събраха около две специално брандирани коли с надписи "Добре дошла, диаспора", "Диаспората решава", "Албин татко" и "Добре дошло, (правителство) Курти 3" на албански. Някои от присъстващите започнаха да играят хоро на фона на тъпани и зурни, а други граждани започнаха да хвърлят пиратки и да изстрелват фойерверки.

Двете коли, около които се събраха привържениците на "Самоопределение", но и случайни минувачи в центъра на града, най-вероятно са брандирани от членове на косовската диаспора, които са се върнали в Косово специално за да гласуват на изборите днес.

След това привържениците на "Самоопределение" започнаха да се събират на по-големи групи по централната пешеходна алея в Прищина с напредването на обработването на предварителните резултати.

Част от събралото се множество започна да танцува хора и мъжки танци. По време на танците основните светлини от коледната украса изненадващо изгаснаха, но хората продължиха да танцуват.

След това стотици граждани се стекоха към Гранд хотел "Прищина". Много от тях носеха албански знамена (знамето на Албания с черен орел на червен фон е символ на албанците изобщо – бел. ред.), американски и косовски знамена, флагове на различните държави, в които диаспората, дошла си в Косово за изборите, живее, както и знамена на разформированата Армия за освобождение на Косово (АОК).

Събралото се множество скандираше името на партията на албански, "Албин татко", номера на партията в бюлетината и други.